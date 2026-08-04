إسبانيا تعلن عودة 70 ألف مهاجر غير نظامي إلى المغرب بحسب تصريح لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا..

أنقرة / الأناضول



أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، الثلاثاء، أن نحو 70 ألفا من أصل قرابة 72 ألف مهاجر غير نظامي غادروا مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وأوضح مارلاسكا خلال تصريح صحفي، أن نحو 70 ألف مهاجر غير نظامي عادوا إلى المغرب من أصل قرابة 72 ألفا دخلوا سبتة، مشيرا إلى أن السلطات تتابع أوضاع من لا يزالون داخل المدينة.

وأعلن مارلاسكا وفاة 75 شخصا خلال محاولات العبور إلى سبتة، فيما كانت وسائل إعلام محلية قد أفادت سابقا بارتفاع عدد الوفيات إلى 88.

وذكر أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أشادوا باستجابة إسبانيا لأزمة الهجرة غير النظامية في سبتة، واتفقوا على ضرورة التصدي للمعلومات المضللة المتداولة عبر الإنترنت.​​​​​​​



وقبل أيام، توافد عشرات الآلاف من الأشخاص القادمين من المغرب إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة، في محاولة للوصول إلى المدينة ومنها إلى أوروبا بطرق غير نظامية.

وتقع سبتة على الساحل الشمالي للمغرب، وتخضع للإدارة الإسبانية، فيما تطالب الرباط باسترجاعها.