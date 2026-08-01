إسبانيا تعلن عودة 53 ألف مهاجر طوعا من سبتة إلى المغرب وفق مصادر أمنية إسبانية، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".. بعد موجة عبور جماعي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية..

بوغوتا/ الأناضول

أفادت مصادر أمنية إسبانية، مساء الجمعة، بأن أكثر من 53 ألف مهاجر غير نظامي عادوا طوعًا من مدينة سبتة، الخاضعة للإدارة الإسبانية، إلى المغرب، بعد موجة عبور جماعي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إفي" عن المصادر أن عمليات العودة الطوعية لا تزال مستمرة، فيما كانت الحكومة الإسبانية قد قدرت في البداية عدد الوافدين إلى سبتة بنحو 50 ألف شخص، بينما أشارت سلطات المدينة إلى أن العدد بلغ قرابة 60 ألفا.

وذكرت الوكالة أن قوات الشرطة الوطنية والمحلية إلى جانب الوحدات العسكرية تواصل إبلاغ المهاجرين الموجودين في مناطق مختلفة من سبتة بضرورة العودة إلى المغرب.

كما كثفت الشرطة إجراءاتها الأمنية خلال الليلة الماضية لرصد المهاجرين الذين يرفضون العودة الطوعية، وتوجيههم نحو معبر تراخال الحدودي لإتمام إجراءات العودة.

وكانت السلطات الإسبانية قد تدخلت في 30 يوليو/تموز لمنع أكثر من 800 مهاجر غير نظامي حاولوا السباحة من سواحل مدينة الفنيدق المغربية إلى سبتة.

ولاحقا أعلنت السلطات أن عدد الذين دخلوا المدينة سيرًا أو سباحة خلال 24 ساعة تجاوز 49 ألف شخص، ما دفع الحكومة إلى نشر قوات عسكرية لتعزيز الأمن في المدينة.

ومنذ أيام، توافد عشرات آلاف المغاربة إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة، في محاولة للوصول إلى المدينة ومنها إلى أوروبا بطرق غير نظامية.

وبحسب السلطات الإسبانية، لقي بعض الضحايا حتفهم غرقا أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة سباحة، بينما توفي آخرون خلال تدافع قرب الحاجز الحدودي.

وارتفع عدد الجثامين التي انتشلتها السلطات في الجانب الإسباني من الحدود إلى 57، فيما تتواصل عمليات البحث وسط مخاوف من وجود ضحايا آخرين.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية بشأن عدد الضحايا والمهاجرين والعائدين.

وتقع سبتة ومليلية على الساحل الشمالي للمغرب وتخضعان للإدارة الإسبانية، فيما تطالب الرباط باسترجاعهما.