إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق غابات قرب مدريد

بروكسل/ الأناضول

أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، الجمعة، حالة "الطوارئ" بسبب حرائق الغابات المستمرة في العاصمة مدريد والمناطق المحيطة بها.



ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية بيانا بشأن حرائق الغابات المتواصلة في مدريد وضواحيها.

وأوضح البيان أن الوزير غراندي مارلاسكا أعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات.

من جهة أخرى، يدرس المسؤولون اتخاذ إجراءات إخلاء احترازية تحسبا لاحتمال تهديد الحرائق للمناطق السكنية وخروجها عن السيطرة.

وبحسب إدارة منطقة مدريد، لا يزال وضع حرائق الغابات عند مستوى "حرج"، فيما لم تتمكن فرق الإطفاء بعد من السيطرة على 3 حرائق كبيرة في المنطقة.

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