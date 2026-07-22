درجات الحرارة تجاوزت 42 درجة مئوية في المناطق الداخلية من السواحل الجنوبية لمدينتي فالنسيا وأليكانتي، فيما بلغت 44 درجة مئوية أو أكثر في مناطق فيغا ديل سيغورا، ووادي غوادالنتين، ولوركا، وأغيلاس..

إسبانيا تطلق تحذيرا من "خطر استثنائي" مع استمرار موجة الحر درجات الحرارة تجاوزت 42 درجة مئوية في المناطق الداخلية من السواحل الجنوبية لمدينتي فالنسيا وأليكانتي، فيما بلغت 44 درجة مئوية أو أكثر في مناطق فيغا ديل سيغورا، ووادي غوادالنتين، ولوركا، وأغيلاس..

أنقرة/ الأناضول

أطلقت السلطات الإسبانية، الأربعاء، تحذيرات من "خطر استثنائي" في عدد من المناطق، مع استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.

وذكر المعهد الإسباني للأرصاد الجوية (AEMET)، في بيان نشره عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن درجات الحرارة تجاوزت 42 درجة مئوية في المناطق الداخلية من السواحل الجنوبية لمدينتي فالنسيا وأليكانتي، فيما بلغت 44 درجة مئوية أو أكثر في مناطق فيغا ديل سيغورا، ووادي غوادالنتين، ولوركا، وأغيلاس.

وأوضح المعهد أنه أصدر أعلى مستويات التحذير، وهو التحذير الأحمر، في تلك المناطق بسبب "الخطر الاستثنائي"، كما أصدر تحذيرا برتقاليا في مناطق من شبه الجزيرة الإيبيرية وجزر البليار، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 39 و42 درجة مئوية.

من جانبها، دعت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان، المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار موجة الحر، والإكثار من شرب المياه، وتقديم المساعدة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

- سانشيز يدعو إلى مواجهة أزمة المناخ

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع 22 حريقا كبيرا في أنحاء البلاد منذ بداية العام، أسفرت عن احتراق أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي.

وأشار سانشيز إلى أن هذه المساحة تعادل تقريبا متوسط المساحات التي كانت تحترق سنويا خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد أن الحكومة الإسبانية سخّرت جميع الموارد اللازمة لمكافحة الحرائق، داعيا جميع القوى السياسية إلى التركيز على "العدو المشترك"، المتمثل في حالة الطوارئ المناخية، ومشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق وطني لمواجهتها.

