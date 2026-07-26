إسبانيا تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بالضفة

أنقرة / الأناضول



أدانت وزارة الخارجية الإسبانية بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الأحد، أوضحت فيه أن المستوطنين الإسرائيليين قتلوا في 24 يوليو/تموز أربعة مدنيين فلسطينيين.

وأعربت عن إدانتها الشديدة لأعمال العنف المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وسط إفلات مرتكبيها من العقاب.

كما دعت الخارجية الإسبانية الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاحتواء الأوضاع وضمان تقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة.

وطالبت إسرائيل بالتخلي عن سياسة توسيع احتلالها للأراضي الفلسطينية، ووضع حد للتستر على أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكد البيان أن إسبانيا ستواصل دعم حل الدولتين.

والجمعة، قُتل 4 فلسطينيين ومستوطنان إسرائيليان، بهجوم شنه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي على بلدة تل بمحافظة نابلس شمالي الضفة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 87 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري.

ومنذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 1182 فلسطينيا وأصيب آلاف في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.