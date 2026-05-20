إزمير.. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره البوسني

أنقرة / الأناضول

عقد وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، مباحثات مع نظيره في البوسنة والهرسك زوكان هيليز.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مناورات "أفس 2026" العسكرية المتواصلة في ولاية إزمير غربي البلاد، وفق وزارة الدفاع التركية.

وأفادت الوزارة على منصة "إن سوسيال" التركية، بأن غولر وهيليز حضرا فعالية "يوم المراقبين المميز" المقام ضمن "أفس 2026".

وأرفقت الدفاع التركية بتدوينتها صورا ومشاهد من لقاء الوزيرين.

وانطلقت مناورات "أفس 2026" في ولاية إزمير بمشاركة 52 دولة في 16 أبريل/ نيسان المنصرم، وتستمر حتى 21 مايو/ أيار الجاري وتنظم مرة كل عامين.