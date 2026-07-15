بيانات صادرة عن وزارات الخارجية في فلسطين والكويت والإمارات بعد تعرض دول خليجية والأردن لهجمات إيرانية فيما استهدف الحوثيون المنطقة الجنوبية في السعودية..

إدانات عربية لهجمات إيران والحوثيين على الأردن ودول خليجية بيانات صادرة عن وزارات الخارجية في فلسطين والكويت والإمارات بعد تعرض دول خليجية والأردن لهجمات إيرانية فيما استهدف الحوثيون المنطقة الجنوبية في السعودية..

إسطنبول/ الأناضول

أدانت 3 دول عربية، الثلاثاء، الهجمات التي شنتها إيران والحوثيون على دول خليجية والأردن.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها تدين "بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن".

وأضافت: "نؤكد تضامننا مع الدول الشقيقة، ورفضنا القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها واستقرارها، بما يسهم في تصعيد التوتر وتقويض الأمن الإقليمي".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، عن "إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف البلاد مساء اليوم، وأدى إلى إصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة، وتسبب في أضرار مادية".

وأكدت أن "استمرار العدوان الإيراني الآثم يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت، وتهديدا خطيرا لأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحديا سافرا للشرعية الدولية".

واعتبرت أن الهجمات تمثل "إصرارا على مواصلة نهج عدائي، وتقويضا غير مسؤول للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق أمن المنطقة واستقرارها".

وشددت على "حق دولة الكويت الأصيل في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وكانت الكويت أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، اعتراض 6 صواريخ و33 طائرة مسيرة، في إطار ما وصفته بـ"العدوان الإيراني"، الذي أسفر عن إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة، وألحق أضرارا مادية جراء سقوط شظايا في عدد من المواقع داخل البلاد.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول خليجية والأردن، فيما أعلنت بعض تلك الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، "بأشد العبارات الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية".

واعتبرت أن تلك الهجمات تمثل "انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها"، مؤكدة "تضامن الإمارات الكامل مع السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صواريخ أطلقتها "المليشيا الحوثية الإرهابية" باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أن هذا التطور يعني "انتهاء خفض التصعيد" القائم في البلاد منذ سنوات، متوعدة بأن الاستهداف "لن يمر دون رد أو عقاب".

