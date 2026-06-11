المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح لشبكة "سي إن إن": مشكلة في جودة الهواء جرى رصدها داخل المبنى وتم اتخاذ إجراءات احترازية

إخلاء وإغلاق طوابق في البنتاغون للاشتباه بـ"مواد خطرة" المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح لشبكة "سي إن إن": مشكلة في جودة الهواء جرى رصدها داخل المبنى وتم اتخاذ إجراءات احترازية

واشنطن/ الأناضول

أغلقت السلطات الأمريكية، الخميس، عددا من الطوابق والممرات داخل وزارة الدفاع (البنتاغون)، كما أخلت بعض الطوابق، وذلك بسبب "إنذار مواد خطرة".

وفي تدوينة على شبكات التواصل الاجتماعي لإدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ في مقاطعة أرلينغتون بولاية فرجينيا المحاذية للعاصمة واشنطن، أعلنت أن فرق المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة لها تتعامل مع حادث مرتبط بـ"إنذار مواد خطرة" داخل البنتاغون.

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن"، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، إن "مشكلة في جودة الهواء" جرى رصدها داخل المبنى، وتم اتخاذ إجراءات احترازية إلى حين تحديد طبيعة الوضع.

وأضاف بارنيل: "تطبق الوزارة بروتوكولات الحماية القياسية، بما في ذلك إصدار أوامر بالاحتماء في الطوابق المتأثرة".



وأشار إلى أن "فرق الاستجابة موجودة في الموقع وجاهزة لدعم شاغلي المبنى".

وذكرت تقارير أن فريق الاستجابة للمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابع لوكالة حماية القوات في البنتاغون، وبمساعدة إدارة الإطفاء بمقاطعة أرلينغتون، يتعامل مع الحادث، مع الحاجة إلى مزيد من الفحوصات لتحديد مشكلة جودة الهواء.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين مطلعين أن عمليات الفحص قد تستغرق ما بين ساعة إلى ساعتين، وخلال هذه الفترة كان عناصر الشرطة داخل المبنى يرتدون أقنعة واقية من الغاز ومعدات حماية كيميائية كاملة.

وأفاد شهود عيان، بإغلاق عدد كبير من الطوابق والممرات، إضافة إلى إخلاء بعض الطوابق.

