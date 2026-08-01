إجلاء 2500 شخص بسبب حرائق في جنوب شرق فرنسا في إقليم فار، وفق وسائل إعلام محلية..

أنقرة/ الأناضول



أُجلي نحو 2500 شخص في إقليم فار جنوب شرقي فرنسا، بسبب حرائق اندلعت مجددا في المنطقة، وسط استمرار جهود فرق الإطفاء للسيطرة عليها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، أن الحرائق التي تجددت الجمعة في الإقليم، ويجري التعامل معها بمشاركة نحو 1500 رجل إطفاء، إلى جانب 10 طائرات إخماد حرائق و6 مروحيات، عبر تدخلات جوية وبرية.

وانتشرت النيران خلال وقت قصير على مساحة تجاوزت ألف هكتار، فيما لم تتمكن السلطات بعد من السيطرة عليها بشكل كامل.

وأدت الحرائق إلى إجلاء 2500 شخص من المناطق المتضررة، في وقت تجاوزت المساحات التي التهمتها النيران في حرائق شهر يوليو/تموز الماضي بإقليم فار وحده 5600 هكتار.

وتشهد فرنسا هذا العام أحد أسوأ مواسم الحرائق في تاريخها، إذ احترق حتى الآن أكثر من 116 ألف هكتار من الأراضي.

كما لا تزال السلطات تكافح حريق جيروند، الذي يعد من أكبر حرائق البلاد هذا العام بعد أن التهم أكثر من 42 ألف هكتار، فيما عاد نحو 200 ألف شخص من أصل 220 ألفا تم إجلاؤهم بسبب الحريق إلى منازلهم.