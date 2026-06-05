أوكرانيا وروسيا تتبادلان 185 أسيرا عسكريا من كل جانب وزارة الدفاع الروسية أعلنت استعادة 185 جنديا مقابل تسليم 185 جنديا أوكرانيا.

كييف/الأناضول

نفذت روسيا وأوكرانيا الجمعة عملية تبادلتا بموجبها 185 أسيرا من كل جانب.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أن 185 جنديا أوكرانيا أُفرج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى مع روسيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن عملية التبادل أسفرت عن عودة 185 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية إلى بلادهم، مضيفا أن مدنيا أوكرانيا أُطلق سراحه أيضا.

وذكر زيلينسكي أن بعض الجنود الذين عادوا إلى ديارهم كانوا في الأسر منذ عام 2022، مؤكدا أن الجهود مستمرة من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعادة 185 جنديا روسيا مقابل تسليم 185 جنديا أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن الجنود الروس المفرج عنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة حاليا في بيلاروسيا، مشيرة إلى أن عملية التبادل تمت بجهود من الإمارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مطلع مايو/أيار عن التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو، موضحا أن الاتفاق يتضمن تبادل ألف أسير من كل جانب.

وأعلنت كل من روسيا وأوكرانيا قبولهما هذه المبادرة، إلا أن عملية تبادل الأسرى لم تُنفذ خلال فترة الهدنة المؤقتة وتمت في 15 مايو وشملت 205 أسرى عسكريين من كل جانب.

وأشار زيلينسكي عقب عملية التبادل إلى أنها تعد مرحلة أولى من عملية ستشمل ألف أسير من كل جانب.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الإمارات، نجاح الوساطة رقم 24 بين روسيا وأوكرانيا، وأنها أسفرت عن تبادل 370 أسيرا، ليرتفع إجمالي الأسرى الذين جرى تبادلهم عبر الوساطات الإماراتية إلى 7471 أسيرا.

وقالت وزارة الخارجية الإمارتية في بيان، إن بلادها "نجحت في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 185 أسيراً من الجانب الروسي، و185 أسيراً من الجانب الأوكراني".

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.