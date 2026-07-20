بحسب هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، فيما قالت الإدارة العسكرية للمنطقة إن الهجوم استهدف البنية التحتية للمدينة..

أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بهجوم روسي على أوديسا بحسب هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، فيما قالت الإدارة العسكرية للمنطقة إن الهجوم استهدف البنية التحتية للمدينة..

كييف/ الأناضول

أعلنت أوكرانيا مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم شنّه الجيش الروسي على مدينة أوديسا، جنوب غربي البلاد.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا سيرغي ليساك، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن روسيا شنت هجوما على المدينة، الاثنين.

وأضاف ليساك أن الهجوم استهدف البنية التحتية لأوديسا.

بدورها، أفادت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، في بيان، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء الهجوم.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

