أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بهجوم روسي على أوديسا

Davit Kachkachishvili, Mohammad Kara Maryam
20 يوليو 2026•تحديث: 20 يوليو 2026
كييف/ الأناضول
أعلنت أوكرانيا مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم شنّه الجيش الروسي على مدينة أوديسا، جنوب غربي البلاد.
وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا سيرغي ليساك، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن روسيا شنت هجوما على المدينة، الاثنين.
وأضاف ليساك أن الهجوم استهدف البنية التحتية لأوديسا.
بدورها، أفادت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، في بيان، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء الهجوم.
وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.