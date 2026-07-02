أوكرانيا: روسيا شنت هجوما بـ 74 صاروخا و496 مسيرة

كييف / الأناضول

قالت أوكرانيا، الخميس، إن الجيش الروسي شن هجومًا كبيرًا مساء الأربعاء على مناطق مختلفة من البلاد، باستخدام 74 صاروخًا و496 مسيّرة مسلحة.

وأفادت قيادة القوات الجوية الأوكرانية في بيان بأن الغارات الروسية استهدفت مناطق مختلفة، ولا سيما العاصمة كييف.

وأوضح البيان أن الجيش الروسي استخدم في هجماته 74 صاروخًا من أنواع مختلفة، بما في ذلك صواريخ كروز وصواريخ باليستية وصواريخ فرط صوتية، كما أطلق 496 طائرة مسيّرة.

وأضافت أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من تحييد 48 صاروخًا و476 طائرة مسيّرة.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تدوينة على تلغرام، إن كييف تعرضت لهجوم عنيف تسبب في وقوع أضرار في 20 موقعًا.

وأشار زيلينسكي إلى أنه وفقًا للتقارير الأولية، قُتل 13 شخصًا في الهجوم، وتجاوز عدد الجرحى 90 شخصًا.

وذكر أن الهجوم استهدف المنازل بشكل أساسي، ودُمر مركز خدمات طوارئ ومعهد علمي وفندق وعدد من المحلات التجارية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلًا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.