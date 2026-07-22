الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال إن المراكز المستهدفة تزود الجيش الروسي بمكونات طائرات مسيرة، دون تعليق فوري من موسكو..

أوكرانيا تعلن مهاجمة مراكز لوجستية في منطقتين جنوبي روسيا الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال إن المراكز المستهدفة تزود الجيش الروسي بمكونات طائرات مسيرة، دون تعليق فوري من موسكو..

كييف/ الأناضول

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن قوات بلاده شنت هجمات على مراكز لوجستية في منطقتي ستافروبول وكراسنودار، جنوبي روسيا.

وأوضح زيلينسكي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الهجمات استهدفت الليلة الماضية مراكز لوجستية "تزود الجيش الروسي بمكونات طائرات مسيرة ومعدات ملاحة وتجهيزات".

وأضاف أن القوات الأوكرانية هاجمت أيضا مستودعا للنفط داخل روسيا، دون تقديم معلومات مفصلة حول الهجوم والموقع المستهدف.

وتابع: "ثمة حاجة إلى السلام، وقدمت أوكرانيا جميع مقترحاتها إلى الجانب الروسي، وعلينا إجبار روسيا على سلوك طريق الدبلوماسية".

وأرفق زيلينسكي تدوينته بمشاهد قال إنها تعود إلى الهجمات التي نفذتها القوات الأوكرانية خلال الليل.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي على ما ذكره الرئيس الأوكراني.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.