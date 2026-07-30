وإصابة 31 آخرين وفق بيانات رسمية، دون تعليق من موسكو..

أوكرانيا تعلن مقتل 13 شخصا في هجمات روسية وإصابة 31 آخرين وفق بيانات رسمية، دون تعليق من موسكو..

كييف/ الأناضول

أعلنت أوكرانيا، الخميس، مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 31 آخرين جراء هجمات روسية على مناطق مختلفة من البلاد، من بينها العاصمة كييف.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، في بيان، إن روسيا بدأت الساعة 02:23 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3) شن هجمات على العاصمة باستخدام صواريخ باليستية.

وأوضح أن الهجمات تسببت في أضرار بمنطقتين داخل المدينة، مشيرا إلى أن بعض سكان كييف أمضوا الليل في محطات المترو طلبا للأمان.

من جهتها، أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن الحصيلة الأولية لهجوم كييف بلغت قتيلا ومصابين اثنين، مضيفة أن هجوما استهدف قرية سكيبن في منطقة كييف أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

كما أفادت الهيئة بأن القوات الروسية شنت هجوما على قرية رادوشنه في منطقة دنيبروبتروفسك، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 8 آخرين.

وأضافت أن شخصا قُتل في هجوم استهدف منطقة بولتافا، فيما أصيب ما لا يقل عن 8 أشخاص في هجوم طال مدينة لفيف، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ في بعض المناطق المتضررة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الدفاع في مدينة كريفي ريغ أولكسندر فيلكول إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على منطقة نوفوبيل الواقعة في أطراف المدينة.

وأوضح فيلكول أن الهجوم أدى إلى مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإصابة 8 آخرين، بينهم طفلان.

ومساء الأربعاء، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال تنفيذ القوات الروسية هجمات جوية مكثفة خلال الليل.

وتشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن مساعيها للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده أوكرانيا "تدخلا" في شؤونها الداخلية.