أوكرانيا: تسرب مادة كيميائية خطيرة جراء قصف روسي استهدف منشأة حيوية

كييف / الأناضول



أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، الأحد، استهداف القوات الروسية منشأة للبنية التحتية الحيوية في مقاطعة بولتافا شرق البلاد، ما أسفر عن تسرب مادة كيميائية خطيرة.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، إن القوات الروسية شنّت غارة جوية على مقاطعة بولتافا، أدت إلى إلحاق أضرار بالغة بإحدى منشآت البنية التحتية الحيوية.

وأضافت أن الهجوم تسبب في تسرب مادة كيميائية خطيرة، مشيرا إلى أن خبراء الوقاية الكيميائية سارعوا بالتصدي للأمر وتمكنوا من إغلاق الحاويات المتضررة ونقاط التسرب بشكل آمن.

وأكدت الهيئة أنه بفضل التدخل السريع للفرق المختصة، تم إزالة الخطر بالكامل وضمان استمرار المنشأة في ممارسة أنشطتها بأمان، دون تقديم تفاصيل إضافية حول نوع المادة الكيميائية المتسربة، فيما لم تعلق موسكو على تلك الاتهامات.

وتشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن مساعيها للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده أوكرانيا "تدخلا" في شؤونها الداخلية.