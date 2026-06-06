أوكرانيا تستهدف قاعدة كرونشتادت البحرية الروسية بطائرات مسيرة

كييف/ الأناضول

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن قوات بلاده نفذت هجوما على قاعدة كرونشتادت البحرية القريبة من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وقال زيلينسكي في بيان عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إن القاعدة تقع على بعد نحو 1000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، وتم استهدافها باستخدام طائرات مسيّرة.

كما أعلن زيلينسكي أن هجوما آخر استهدف مستودع نفط في منطقة كراسنودار الروسية، التي تبعد نحو 500 كيلومتر عن أوكرانيا.

وأكد استمرار بلاده في الرد على الهجمات الروسية، مضيفا: "لقد حان وقت إنهاء هذه الحرب، لكن الزعيم الروسي (الرئيس فلاديمير بوتين) يريد القتال".

ونشر زيلينسكي أيضا مقطع فيديو قال إنه يوثق الهجمات التي نُفذت ليلا.

وأشار إلى أن القاعدة تضم سفنا حربية وغواصات ومراكز تدريب وأرصفة إصلاح ومنشآت لبناء السفن.

وفي بيان منفصل، قالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في بيان إن عدة طائرات مسيّرة أصابت القاعدة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة، مؤكدة أن القاعدة ذات أهمية كبيرة للبحرية الروسية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.