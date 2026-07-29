أوكرانيا تستأنف ضد قرار "الأولمبية الدولية" بإعادة روسيا للمسابقات مؤكدة أن القرار سابق لأوانه ويتعارض مع أحكام الميثاق الأولمبي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلنت اللجنة الأولمبية الأوكرانية، الأربعاء، رفع دعوى استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ضد القرار الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية مطلع هذا الشهر بإعادة روسيا مؤقتا إلى منافساتها.

وقالت اللجنة الأولمبية الأوكرانية في بيان إنها بدأت، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، إجراءات الطعن في قرار المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الصادر في 7 يوليو 2026 بشأن التجديد المؤقت لحقوق اللجنة الأولمبية الروسية أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وأضافت بأن موقفها يستند إلى حقيقة أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية سابق لأوانه واتخذ دون التحقق بشكل صحيح مما إذا كانت الانتهاكات، التي أدت إلى تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية في 6 أكتوبر 2023، قد تم حلها بالفعل.

كما أكدت أن القرار يتعارض مع أحكام الميثاق الأولمبي ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الواقعية التي شكلت الأساس لتعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2023.

وأشارت اللجنة الأولمبية الأوكرانية إلى أنه في وقت مبكر من عام 2024، أكدت محكمة التحكيم الرياضي شرعية تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية، معترفة بأن إشراك المنظمات الرياضية من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا ينتهك السلامة الإقليمية للجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية وأحكام الميثاق الأولمبي.

كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد علقت عضوية اللجنة الأولمبية الروسية في عام 2023 ردا على الحرب في أوكرانيا، لكنها رفعت الحظر في 7 يوليو 2026، مشيرة إلى أنه "لم يعد ساري المفعول".

ويفتح هذا القرار الباب أمام الرياضيين الروس للتنافس باسم بلادهم في دورة الألعاب الأولمبية 2028، وهو أحدث خطوة في إعادة البلاد إلى المنافسة الدولية، حيث أوصت اللجنة الأولمبية الدولية سابقا في ديسمبر 2025 الاتحادات الرياضية بإعادة قبول الرياضيين الروس والبيلاروسيين تحت 23 عاما.

وشارك الرياضيون الروس والبيلاروسيون كرياضيين محايدين في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو كورتينا.

ولا تزال روسيا محظورة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما رفض الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مايو/أيار توصية اللجنة الأولمبية الدولية برفع الحظر عن الرياضيين الروس والبيلاروسيين.