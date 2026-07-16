وفق وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في كييف..

أوكرانيا: تركيا يمكن أن تستضيف لقاء محتملا بين زيلينسكي وبوتين وفق وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في كييف..

كييف/ الأناضول

قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، الخميس، إن تركيا يمكن أن تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، أو أي لقاء محتمل بين رئيسي البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب مباحثات أجرياها في العاصمة كييف.

وأضاف سيبيها: "نحن مستعدون لوقف إطلاق النار مع روسيا".

وذكَّر بأن أوكرانيا وجهت دعوات متكررة إلى روسيا لإنهاء الحرب، وأن كييف تمتلك مقترحات واقعية بشأن كيفية إنهاء النزاع.

وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبذل جهودا مكثفة لإنهاء الحرب، وعلى ضرورة عقد لقاء مباشر بين الرئيسين الأوكراني والروسي للإسهام في إنهاء النزاع.

وعن جهود تركيا المهمة لإنهاء الحرب، قال سيبيها: "نعتقد بأن أنقرة أصبحت أحد المراكز العالمية للدبلوماسية فيما يتعلق بتحقيق السلام بشكل أسرع".

ولفت إلى الإعلان عن حزمة دعم لأوكرانيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي عقدت في أنقرة، مؤكدا أن القمة كانت مهمة جدا بالنسبة لبلاده.

جدير بالذكر أن روسيا تشن منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

وعن العلاقات بين أوكرانيا وتركيا، أشار سيبيها إلى أن البرلمان الأوكراني صادق، الثلاثاء، على اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وأوكرانيا، واصفا الخطوة بأنها تطور تاريخي.

وأضاف أن تركيا تعد ثالث أكبر شريك تجاري لأوكرانيا، وأن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وأوكرانيا 6.2 مليارات دولار في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 6.6 مليارات دولار في عام 2025.

وأوضح سيبيها أن مباحثاته مع فيدان تناولت أيضا آلية التعاون الثلاثي بين تركيا وأوكرانيا وسوريا.