أوكرانيا تتسلم رفات 501 من جنودها بعملية تبادل مع روسيا فيما تسلمت موسكو رفات 31 جنديا روسيا..

كييف، موسكو/ الأناضول

أعلنت أوكرانيا تسلمها رفات 501 من جنودها من روسيا، قتلوا خلال الحرب بين البلدين.

وذكر مركز تنسيق معاملة أسرى الحرب الأوكراني، في بيان، الخميس، أن عملية تبادل لرفات الجنود الذين قتلوا في الحرب أُجريت بين الجانبين.

وأوضح البيان أن روسيا سلمت أوكرانيا رفات 501 جندي أوكراني، وأن السلطات المختصة ستبدأ إجراءات تحديد هويات القتلى.

وأعرب المركز عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي على دعمها عملية إعادة الرفات.

وفي المقابل، أكدت وسائل إعلام روسية بأن موسكو سلمت أوكرانيا رفات 501 من جنودها، فيما تسلمت رفات 31 جنديا روسيا.​​​​​​​

جدير بالذكر أن روسيا تشن منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.