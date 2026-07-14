أوكرانيا.. البرلمان يوافق على استقالة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو الطلب حظي بالموافقة بعد تصويت 258 نائباً لصالحه..

كييف / الأناضول

وافق البرلمان الأوكراني، الثلاثاء، على طلب الاستقالة الذي قدمته رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، أمس الاثنين، من منصبها.

وأشار بيان للبرلمان الأوكراني على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، للموافقة على طلب الاستقالة الذي تقدمت به رئيسة الوزراء سفيريدينكو بعد تصويت النواب.

وأوضح البيان أن الطلب حظي بالموافقة بعد تصويت 258 نائباً لصالحه.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية، من المتوقع أن تبدأ خلال هذا الأسبوع الإجراءات اللازمة لمنح الثقة من البرلمان لرئيس الوزراء الجديد وأعضاء الحكومة الجديدة.

تعديل حكومي

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 12 يوليو/ تموز الجاري، أن بلاده قررت إجراء تغييرات في استراتيجيتها السياسية، وأن ذلك سيتضمن إعادة هيكلة الحكومة.

وقال زيلينسكي في رسالته: "قررنا أنه ينبغي تجديد مجلس الوزراء من أجل إحداث التغييرات. وأنا ممتن ليوليا على عملها الواضح والمستقر والفعّال في منصب رئيسة الوزراء، وعلى سنوات من النشاط الناجح داخل الحكومة الأوكرانية، وقد عرضت عليها قيادة مسار جديد ومهم في العلاقات مع أحد حلفائنا الرئيسيين".

وتتداول بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا مزاعم تفيد بأن سفيريدينكو، البالغة من العمر 40 عاماً والتي تولت رئاسة الوزراء في يوليو/ تموز من العام الماضي، ستُعيَّن سفيرةً لأوكرانيا لدى الولايات المتحدة في واشنطن.