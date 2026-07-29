أوكرانيا: استهدفنا 201 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي منذ 6 يوليو بحسب قائد قوات الأنظمة غير المأهولة في الجيش الأوكراني روبرت بروفدي..

كييف/ الأناضول

أعلن قائد قوات الأنظمة غير المأهولة في الجيش الأوكراني، روبرت بروفدي، الأربعاء، تنفيذ هجمات استهدفت 201 سفينة قال إنها تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأوضح بروفدي، في بيان، أن قواته نفذت هذه الهجمات في البحر الأسود وبحر آزوف.

وأضاف أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال تلك الفترة ما مجموعه 201 سفينة، بينها 129 سفينة في بحر آزوف و72 سفينة في البحر الأسود.

وتتهم دول أوروبية روسيا باستخدام "أسطول ظل" يضم ناقلات نفط قديمة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتشن روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن مساعيها للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا "تدخلًا" في شؤونها الداخلية.