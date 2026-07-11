أنقرة ولفكوشا توقعان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي

لفكوشا/ الأناضول

وقّعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، الجمعة، مذكرة تفاهم بشأن تزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي.

وشهد مراسم التوقيع، التي أقيمت في مجلس جمهورية شمال قبرص التركية، جودت يلماز نائب الرئيس التركي، ورئيس المجلس ضياء أوزتوركلر، ورئيس الوزراء أونال أوستل، وسفير تركيا لدى لفكوشا علي مراد باشجري، إلى جانب وزراء ونواب من الجانبين.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من نائب الرئيس التركي جودت يلماز ورئيس الوزراء أونال أوستل.

وقال أوستل، في كلمته، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة استراتيجية سترسم مستقبل قطاع الطاقة في جمهورية شمال قبرص التركية، وستمنح مسيرة التنمية فيها زخما جديدا.

وأضاف أن الاتفاق يعد دليلا جديدا على وحدة المصير بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وفي ختام كلمته، أعرب أوستل، باسم حكومته والشعب القبرصي التركي، عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولنائب الرئيس جودت يلماز، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والحكومة التركية، على جهودهم في إنجاز هذه الخطوة، التي وصفها بالتاريخية.