أنقرة وبروكسل تعززان التعاون الدفاعي بتوقيع 6 اتفاقيات استراتيجية

أنقرة / الأناضول

وقعت تركيا وبلجيكيا الأربعاء، 6 اتفاقيات تعاون استراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية.

وأفاد مراسل الأناضول، أنه خلال زيارة البعثة الاقتصادية البلجيكية إلى تركيا وقعت مجموعة "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية وشركة "أغوريا بي إس دي آي" البلجيكية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الابتكار الدفاعي والفضائي بين البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم، الموقعة إلى توطيد العلاقات بين الصناعات الدفاعية التركية والبلجيكية، ووضع إطار عمل للأنشطة البحثية المشتركة، والتعاون التكنولوجي، وتبادل الخبرات التجارية.

كما وقعت شركتي "أف أن أس أس" التركية وشركة "جون كوكيريل ديفينس" البلجيكية، مذكرة تفاهم لتطوير واستكشاف أسواق جديدة.

وأكدت الشركتان التزامهما المشترك بتوفير مركبات مدرعة عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

كما وقعت 4 اتفاقيات بين شركات تركية وبلجيكية بينها "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية ومجموعة "سوناكا" تهدف إلى فتح أبواب التعاون في مختلف المجالات.

ووصلت إلى تركيا بعثة اقتصادية بلجيكية رفيعة المستوى برئاسة ملكة البلاد ماتيلد، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بمشاركة واسعة من مسؤولين ومستثمرين.

وتزور البعثة الاقتصادية تركيا في الفترة بين 10 و14 مايو/ أيار الجاري لإجراء مباحثات وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

ويضم الوفد إلى جانب بريفو، وزير الدفاع المسؤول أيضا عن التجارة الخارجية ثيو فرانكن، ورئيس وزراء إقليم بروكسل العاصمة بوريس ديلييس، ورئيس وزراء إقليم فلاندرز ماتياس ديبندايلي، ووزير الاقتصاد في إقليم والونيا بيير-إيف جيوليه.

كما يشارك فيها وفد يضم 428 ممثلا عن القطاع الخاص في بلجيكا.