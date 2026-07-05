رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: القمة ستشهد تقييما من منظور شامل للخطوات المتخذة في سياق قرار زيادة الاستثمارات الدفاعية لدى دول الحلف، وجهود الأخير في مجالي الردع والدفاع..

أنقرة: قمة الناتو تبحث حرب أوكرانيا وأمن الحدود الجنوبية للحلف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: القمة ستشهد تقييما من منظور شامل للخطوات المتخذة في سياق قرار زيادة الاستثمارات الدفاعية لدى دول الحلف، وجهود الأخير في مجالي الردع والدفاع..

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، إن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تستضيفها أنقرة، ستبحث تطورات الحرب في أوكرانيا، والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف.

جاء ذلك في تدوينة نشرها دوران، الأحد، عبر منصة "إن سوسيال" التركية، تناول فيها أعمال قمة الناتو المقرر عقدها في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف أن القمة ستشهد تقييماً شاملاً للخطوات المتخذة في إطار قرار زيادة الاستثمارات الدفاعية لدول الحلف، إلى جانب استعراض جهود الناتو في مجالي الردع والدفاع.

وأشار إلى أن قادة الدول الأعضاء سيتبادلون وجهات النظر على المستوى الاستراتيجي بشأن التهديدات والمخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة الأوروبية ـ الأطلسية، كما سيبحثون تطورات الحرب في أوكرانيا، والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف.

وفي سياق متصل، أوضح دوران أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة أردوغان، سيستضيفان قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة وزوجاتهم، في مأدبة عشاء تقام بالمجمع الرئاسي مساء 7 يوليو.

وأضاف أن مجلس شمال الأطلسي سيعقد اجتماعه، في 8 يوليو، برئاسة الرئيس أردوغان، وعلى مستوى قادة دول وحكومات الحلف.

كما يُتوقع أن يجري الرئيس أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركين، على هامش القمة.

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاماً على استضافتها قمة إسطنبول 2004.