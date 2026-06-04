أنقرة.. تركيا والنيجر تعززان علاقاتهما بتوقيع اتفاقيات تعاون

أنقرة / الأناضول

شهدت العاصمة أنقرة، الخميس، توقيع اتفاقيات بين تركيا والنيجر لتعزيز التعاون والعلاقات، بحضور رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان، وعبد الرحمن تشياني.

وذكر مراسل الأناضول أن حفلا أقيم بالمجمع الرئاسي التركي في أنقرة لتوقيع اتفاقيات بين تركيا والنيجر عقب مباحثات ثنائية بين أردوغان وتشياني، وأخرى على مستوى وفدي البلدين.

ووقع الجانبان بروتوكولا لتنفيذ مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي للفترة بين العامين 2026 - 2030.

كما شهد الحفل توقيع إعلان مشترك بشأن إنشاء لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبروتوكول يتعلق بالتشغيل المشترك لمستشفى الصداقة التركي-النيجري وتسليمه.

وجرى أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية والمؤسسة الوطنية للدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية في النيجر.

والخميس، وصل تشياني إلى أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.