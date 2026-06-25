بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي السفير محمد كمال بوزاي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا السفير أيفو أوراف..

أنقرة تحتضن اجتماع اللجنة الاستشارية المشتركة التركية الأوروبية بمشاركة نائب وزير الخارجية التركي ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي السفير محمد كمال بوزاي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا السفير أيفو أوراف..

أنقرة/ الأناضول

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الخميس، أعمال الاجتماع الـ43 للجنة الاستشارية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ويستمر لمدة يومين.

وعُقدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع في مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية، بمشاركة نائب وزير الخارجية ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي السفير محمد كمال بوزاي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا السفير أيفو أوراف، والعضو في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية إيوانيس فارداكاستانيس.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال بوزاي إن اللجنة وفّرت على مدى سنوات منصة فريدة للحوار، مؤكدا أن تعزيز التعاون بات أكثر أهمية في مواجهة التحديات.

وشدد على أن عضوية الاتحاد الأوروبي تمثل هدفا استراتيجيا لتركيا، وأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة لها انعكاسات كبيرة على مستقبل المنطقة والقارة الأوروبية.



وقال إنه ينبغي على تركيا والاتحاد الأوروبي العمل معا في هذا السياق.

من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا أيفو أوراف، أن تركيا شريك رئيسي ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وفاعل إقليمي مهم.

وأشار إلى تحسن ملحوظ في العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، مع استئناف الحوارات رفيعة المستوى وتعمق الحوار السياسي.