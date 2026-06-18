أنقرة تحتضن اجتماعا تركيا ألمانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أنقرة / الأناضول

تعقد غدا الجمعة، الدورة السادسة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وألمانيا، في العاصمة أنقرة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأفادت وزارة التجارة التركية، في بيان الخميس، أن الوزير عمر بولاط ووزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه سيترأسان الدورة السادسة للجنة.

وأوضحت أن الاجتماع سيتناول مواضيع مثل التجارة والاستثمارات والتعاون الصناعي والطاقة والتحول الأخضر والربط والنقل والسياحة بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه في إطار الفعالية سيتم عقد اجتماعات ثنائية وعلى مستوى الوفود لتقييم الوضع الراهن للشراكة الاقتصادية بين تركيا وألمانيا وتحديد الأهداف الاستراتيجية للمستقبل.

كما سيُعقد اجتماع مائدة مستديرة بين تركيا وألمانيا، بمشاركة نخبة من ممثلي قطاع الأعمال التركي والألماني، لإتاحة الفرصة لممثلي الأعمال لعرض مقترحاتهم بشأن تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتقييم فرص الشراكة الجديدة.

وتعد ألمانيا، الشريك التجاري الأكبر لتركيا بحجم تبادل تجاري يبلغ حوالي 52 مليار دولار أمريكي، ومن بين أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا.