أنقرة.. الرئيس أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية ترامب يجري زيارة رسمية للمشاركة في قمة "الناتو" بالعاصمة أنقرة

أنقرة / الأناضول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورافق فرسان الموكب الرسمي الرئيس ترامب من أمام الشارع المؤدي إلى بوابة المجمع الرئاسي حتى مدخل البروتوكول.

واستقبل أردوغان ضيفه عند المدخل الرئيسي للمجمع، قبل أن يتوجه الزعيمان إلى ساحة المراسم حيث عُزف النشيدان الوطنيان للبلدين.

وخلال المراسم، أدى ترامب التحية لحرس الشرف قائلا: "مرحبا عسكر".

وشهدت المراسم رفع أعلام تمثل 16 دولة تركية أُسست عبر التاريخ، إلى جانب جنود بأزياء تاريخية ترمز إلى تلك الدول، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف.

والتقط أردوغان وترامب صورا تذكارية أمام العلمين التركي والأمريكي على درج المجمع الرئاسي.

في هذه الأثناء، حلقت مقاتلات فريق "النجوم التركية" في الأجواء، ضمن استعراض احتفاء بالضيف الأمريكي.

ولاحقا، انتقل الزعيمان لعقد مباحثات على مستوى الوفود.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، وصل ترامب إلى أنقرة في زيارة رسمية للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.