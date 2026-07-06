بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية..

أنقرة.. أردوغان وروته يبحثان أجندة قمة الناتو وقضايا إقليمية وعالمية بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية..

أنقرة/ الأناضول



بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، أجندة قمة الناتو بأنقرة وتطورات إقليمية وعالمية.

جاء ذلك خلال لقائهما، الاثنين، في العاصمة انقرة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وجرى اللقاء بين أردوغان ورته بشكل مغلق، بعيدا عن وسائل الإعلام.

وبحسب البيان، تمنى أردوغان خلال اللقاء أن تعود قمة قادة الحلف التي ستعقد في تركيا بالفائدة، مؤكدا أن تركيا استكملت تحضيراتها للقمة.

وشدد أردوغان على أهمية بحث مسائل عديدة خلال القمة من الدفاع الجماعي إلى تعزيز التعاون بين الحلفاء في مجال الصناعات الدفاعية، معربا عن ثقته بأن منتدى الصناعات الدفاعية الذي سيقام على هامش القمة سيحظى بمتابعة كبيرة، بحسب البيان.

ويواصل أردوغان لقاءاته الثنائية على هامش أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف الناتو، التي تستضيفها تركيا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

