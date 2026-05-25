أنغولا.. مصرع 28 شخصا جراء انهيار في منجم بينهم 13 من عائلة واحدة، فيما تتواصل عمليات البحث للعثور على شخصين آخرين..

كروغر / الأناضول

لقي 28 شخصا، بينهم 13 من عائلة واحدة، مصرعهم جراء انهيار وقع داخل منجم ذهب غير قانوني شمالي أنغولا، بحسب حصيلة أولية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأنغولية غاسبار لويس إيناسيو، في تصريح صحفي مساء الأحد، إن انهيارا وقع في منجم مهجور ببلدة نامبوانغونغو التابعة لولاية بينغو.

وأوضح إيناسيو أن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 28 من عمال المنجم الذين كانوا عالقين تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن 13 من الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة.

وأضاف أن 3 أشخاص أُخرجوا من المنجم وهم مصابون، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة.

وأشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة للعثور على شخصين تبيّن أنهما كانا داخل المنجم وقت وقوع الحادث.

