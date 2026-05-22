أنطاليا التركية أكثر مدن العالم امتلاكا لشواطئ "العلم الأزرق" وفقا لـ"جوائز العلم الأزرق" لعام 2026، المعلنة لدى وقف التعليم البيئي الدولي

أنطاليا / الأناضول

حافظت ولاية أنطاليا جنوبي تركيا على مكانتها في صدارة المدن الأكثر امتلاكا للشواطئ الحاصلة على "العلم الأزرق" في العالم، إثر تسجيلها 232 شاطئا ضمن قائمة عام 2026.

ووفقا لـ"جوائز العلم الأزرق" لعام 2026، المعلنة لدى وقف التعليم البيئي الدولي "إف إي إي"، فقد استحق 580 شاطئا في تركيا الحصول على العلم الأزرق، 232 منها في أنطاليا.

وأشار مراسل الأناضول إلى بدء تسليم الأعلام الجديدة للمنشآت التي استحقت الحصول عليها.

وأجرى منسق وقف التعليم البيئي التركي في أنطاليا مصطفى إرغييديرن، الجمعة، زيارة إلى شاطئ مرمرلي في قضاء مراد باشا لإجراء عملية تفتيش وتسليمه "العلم الأزرق".

وفي تصريحات أدلى بها خلال الزيارة، قال إرغييديرن إن تركيا تُعد ثالث أكثر الدول نجاحا في فئة الشواطئ بعد إسبانيا واليونان.

ولفت إلى أن عدد الشواطئ الحاصلة على "العلم الأزرق" في أنطاليا بلغ 232 شاطئا، لتكون بذلك المدينة الأكثر حصولا على هذه الجائزة في العالم.

و"العلم الأزرق" علامة تجارية مملوكة لمؤسسة التعليم البيئي غير الربحية وغير حكومية، وتتكون من 65 منظمة في 60 دولة من أوروبا وإفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.