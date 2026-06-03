أمين عام الناتو وممثلو الدول الأعضاء بالحلف يزورون كييف

إسطنبول/ الأناضول

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، أن أمينه العام مارك روته والممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الحلف، المشاركين في مجلس شمال الأطلسي، توجهوا إلى العاصمة الأوكرانية كييف للمشاركة في اجتماع مجلس الناتو-أوكرانيا.

وذكر الحلف، في بيان، أن الزيارة تأتي في إطار الاجتماع المقرر عقده اليوم لمجلس الناتو-أوكرانيا، بمشاركة أعضاء مجلس شمال الأطلسي الذي يضم الممثلين الدائمين للدول الأعضاء.

وأضاف البيان أن روته سيعقد لقاءات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، ووزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، ووزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيودوروف، لبحث التطورات المرتبطة بالأوضاع في أوكرانيا والتعاون بين كييف والحلف.



وتأتي زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إلى كييف في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الخامس على التوالي، وتصاعد الحاجة الأوكرانية إلى مزيد من الدعم العسكري والسياسي من الحلف.



ويُعد مجلس الناتو-أوكرانيا، الذي أُنشئ عام 2023، إطارا للتشاور والتنسيق بين الجانبين، فيما تؤكد دول الحلف باستمرار دعمها لأوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية وتعزيز مسار تقاربها مع المؤسسات الأوروبية والأطلسية.