- الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وزير الخارجية التركي في قصر لوسيل بالدوحة

أمير قطر وفيدان يستعرضان العلاقات الثنائية وتطورات إقليمية - الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وزير الخارجية التركي في قصر لوسيل بالدوحة

أنقرة/ الأناضول

استعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، العلاقات الثنائية وتطورات إقليمية ودولية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، عبر منصة "إن سوسيال" التركية، إن أمير قطر استقبل فيدان في العاصمة القطرية الدوحة.

ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل بشأن فحوى اللقاء، الذي جاء بعد لقاء آخر جمع فيدان بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، إن أمير قطر استقبل، في مكتبه بقصر لوسيل، "السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة".

وفي بداية اللقاء، قدم فيدان تعازيه إلى الأمير تميم في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (يوم 12 يوليو/ تموز الجاري)، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وأعرب الأمير عن شكره وتقديره لوزير الخارجية على مشاعره الصادقة ومواساته، بحسب الديوان.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات المنطقة، ولا سيما الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي.