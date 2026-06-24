أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان مستجدات تفاهم واشنطن وطهران

الدوحة/ الأناضول

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الأربعاء، "مستجدات مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران"، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وقال البيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، تناولا فيه أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وأثنى شريف على جهود قطر في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، معربا عن تقديره للمساعي التي تبذلها لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال الاتصال، أعرب أمير قطر عن تعازيه ومواساته لرئيس الوزراء الباكستاني في ضحايا الانفجار الذي وقع بأحد المنشآت الصناعية في منطقة رأس لفان بقطر، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين الباكستانيين.

من جانبه، أعرب شريف عن تقديره لمشاعر أمير قطر، مشيدا بالرعاية الصحية التي وفرتها قطر للمصابين، وبجهود الجهات المختصة في التعامل مع الحادث.

وأكد الجانبان تضامنهما مع أسر الضحايا، وحرص البلدين على تعزيز التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وفق البيان.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.