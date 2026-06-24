أمير الكويت يستقبل روبيو ويبحث معه جهود تعزيز استقرار المنطقة اللقاء تناول تعزيز التعاون بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية ضمن جولة خليجية يجريها وزير الخارجية الأمريكي ..

إسطنبول/ الأناضول

بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الصباح لروبيو والوفد الرسمي المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية غير محددة المدة إلى البلاد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبحسب الوكالة، تناول اللقاء "العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة".

كما استعرض الجانبان "آخر القضايا الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ومساء الثلاثاء، روبيو وصل إلى الإمارات في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا البحرين، وتبحث ملفات إقليمية عدة، في مقدمتها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.

والتقى روبيو رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وبحث معه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية.

وفي 18 يونيو/حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في 21 من الشهر ذاته في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وردت إيران بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول خليجية، بينها الإمارات والكويت والبحرين، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.