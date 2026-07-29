ألمانيا وسوريا تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة لأول مرة منذ نحو 15 عاما رحلة لشركة ليف إيرلاينز الألمانية أقلعت من مطار دوسلدورف باتجاه دمشق

برلين/ الأناضول

شهدت ألمانيا وسوريا، الأربعاء، تسيير أول رحلة جوية مباشرة ومنتظمة بين البلدين بعد انقطاع دام نحو 15 عاما.

وأعلنت شركة ليف إيرلاينز الألمانية في بيان أن طائرة ركاب من طراز إيرباص A320-200 أقلعت اليوم من مطار دوسلدورف متجهة إلى العاصمة السورية دمشق، في أول رحلة مباشرة بين البلدين منذ ما يقارب 15 عاما.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كاترين ديشاور، إن اتفاق النقل الجوي الألماني-السوري الموقع في 16 يوليو/تموز الجاري يشكل الأساس القانوني لاستئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين.

وأضافت ديشاور، في مؤتمر صحفي عقدته في برلين، أن الاتفاق يتيح لشركات الطيران التجارية إطلاق رحلات مباشرة بين ألمانيا وسوريا، كما يُعد أحد الركائز الأساسية لتنفيذ خطة العمل الألمانية-السورية.

وأشارت إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع زار برلين في مارس/آذار الماضي، حيث اتفق الجانبان خلال الزيارة على خطة عمل مشتركة.



وأكدت ديشاور، أن اتفاق النقل الجوي يمثل إحدى الخطوات العملية لتنفيذ تلك الخطة.

ويُعتبر استئناف الرحلات الجوية المباشرة أحد أبرز مؤشرات مسار تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد نحو 13 عاماً من الحرب الأهلية في سوريا.

وتعتزم شركة ليف إيرلاينز تشغيل رحلتين أسبوعيا في المرحلة الأولى باستخدام طائرة إيرباص A320-200 التي تتسع لـ180 راكبا.

وتهدف هذه الرحلات في المقام الأول إلى خدمة الجالية السورية المقيمة في ألمانيا، إلى جانب المسافرين لأغراض الأعمال.