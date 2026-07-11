في مقابلة مع صحيفة تاغسشبيغل الألمانية تعليقا على انعقاد مجلس الوزراء الألماني-الفرنسي، المقرر في 17 يوليو

ألمانيا: نسعى مع فرنسا إلى بلورة سياسة مشتركة تجاه لبنان في مقابلة مع صحيفة تاغسشبيغل الألمانية تعليقا على انعقاد مجلس الوزراء الألماني-الفرنسي، المقرر في 17 يوليو

برلين/ الأناضول

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، السبت، أن بلاده تسعى إلى بلورة سياسة مشتركة مع فرنسا تجاه لبنان، بهدف تعزيز فرص إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع صحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية، قال فاديفول، إن "مجلس الوزراء الألماني-الفرنسي"، المقرر انعقاده في 17 يوليو/تموز الجاري، سيشهد إطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز دور أوروبا في السياسة الخارجية.



وأوضح أن هذه المبادرات تشمل أيضا معالجة تداخل الصلاحيات في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.



وأضاف فاديفول: "نريد أيضا وضع سياسة مشتركة مع فرنسا تجاه لبنان لزيادة فرص السلام في الشرق الأوسط".

وتطرق إلى الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران، مؤكدا ضرورة بذل جهود دبلوماسية جادة لتسوية النزاعين.

وقال وزير الخارجية الألماني: "علينا الآن إطلاق مبادرة جادة للغاية لحل هذين الصراعين".



وشدد على أنه "لن يُحسم أي منهما في ساحة المعركة، بل على طاولة المفاوضات، وكلما تحقق ذلك مبكرا كان أفضل للناس".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان على خلفية الحرب مع إيران، أسفر عن مقتل 4 آلاف و322 شخصا وإصابة 12 ألفا و210 آخرين حتى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال عدوانها الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.