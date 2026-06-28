درجة الحرارة الليلية في بلدة "كوبشوتس" التابعة لولاية ساكسونيا (شرق)، لم تنخفض عن 29.4 درجة مئوية طوال الليل..

ألمانيا.. موجة حر غير مسبوقة تسجل رقماً قياسياً وتشعل حرائق غابات درجة الحرارة الليلية في بلدة "كوبشوتس" التابعة لولاية ساكسونيا (شرق)، لم تنخفض عن 29.4 درجة مئوية طوال الليل..

برلين/الأناضول

سجلت ألمانيا رقماً قياسياً جديداً لأعلى درجة حرارة ليلية في تاريخها، وسط موجة حر شديدة ضربت عدة ولايات، ما تسبب في اندلاع حرائق غابات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية (DWD) في بيان، بأن درجة الحرارة الليلية في بلدة "كوبشوتس" التابعة لولاية ساكسونيا (شرق البلاد)، لم تنخفض عن 29.4 درجة مئوية طوال الليل.

وأوضح البيان أن هذه القراءة تُعد الأعلى على الإطلاق لدرجة حرارة ليلية في ألمانيا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل على جبل "فاينبيت" في ولاية راينلاند-بفالتس، والذي بلغ آنذاك 27.2 درجة مئوية.

وحذرت الهيئة من أن درجات الحرارة قد تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية في المناطق الشرقية من البلاد خلال الساعات المقبلة.

أرقام قياسية تلامس 42 درجة مئوية

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بلدة "موكرن-درويتس" في ولاية ساكسونيا-أنهالت سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 41.5 درجة مئوية، فيما سجلت مدينة "زاربروكن-بورباخ" بولاية سارلاند 41.3 درجة مئوية.

ومن جانبها، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنها ستراجع بيانات محطات القياس ميدانياً للتأكد من صحتها، قبل الإعلان الرسمي عن تثبيت الأرقام القياسية بعد نهاية الأسبوع.

حرائق غابات وذخائر قديمة تعرقل جهود الإطفاء

بالتزامن مع موجة الحر، اندلعت حرائق غابات واسعة في عدة مناطق، حيث التهم حريق امتد على مساحة 16 هكتاراً منطقة "غوهرِشهايده" الواقعة بين ولايتي ساكسونيا وبراندنبورغ.

وشارك في عمليات الإطفاء نحو 200 من عناصر الإطفاء، مدعومين بمروحيتين، إلا أن وجود بقايا ذخائر عسكرية قديمة في المنطقة – كونها كانت ميداناً سابقاً للتدريبات – تسبب في حدوث انفجارات أعاقت جهود الإطفاء.

وفي بلدة "ترايزن" بولاية راينلاند-بفالتس، أدت انفجارات مماثلة ناجمة عن ذخائر مدفونة في الغابات إلى تعليق عمليات الإطفاء مؤقتاً، ما دفع السلطات إلى إخلاء بعض المباني السكنية احترازياً، دون وجود خطر مباشر يهددها حتى الآن.

وعلى صعيد البنية التحتية، أعلنت السلطات في مدينة "لايبزيغ" تعليق حركة الترام حتى صباح اليوم التالي، جراء تضرر قضبان السكك الحديدية وتمددها بفعل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.