ألمانيا.. توقيف متظاهرين ضد شركة أسلحة تزود إسرائيل بالذخيرة

برلين/ الأناضول

اعتقلت الشرطة الألمانية عدداً كبيراً من الأشخاص، خلال مظاهرة احتجاجية نُظمت في حي فيدينغ بالعاصمة برلين ضد شركة "راينميتال" المنتجة للذخائر لصالح إسرائيل.

وتجمع آلاف الأشخاص في محطة مترو غيزوندبرونن، تحت شعار "فيدينغ من دون أسلحة.. معاً ضد الحرب"، احتجاجاً على شركة "راينميتال" التي تمتلك مصنعاً في حي "فيدينغ"، وعلى تزويد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة.

وقبل انطلاق المظاهرة، وقف المشاركون دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها الصرب في مدينة سربرنيتسا شرقي البوسنة والهرسك، وأسفرت عن مقتل 8 آلاف و372 مدنياً بوسنياً، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين للمجزرة.

وبعد ذلك، سار المتظاهرون باتجاه المنطقة التي يقع فيها مصنع "راينميتال"، حاملين لافتات كُتب عليها: "الأسلحة لا تقتل الناس، راينميتال هي التي تقتل الناس"، و"يجب أن تسمي القاتل قاتلاً"، و"راينميتال، ارحلي من فيدينغ"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

كما رفع المحتجون لافتات أخرى تحمل عبارات: "لا تحالف مع الإبادة الجماعية"، و"احموا غزة"، و"لا أرباح من الإبادة الجماعية".

وردد المشاركون خلال التظاهرة هتافات من قبيل: "الحرية لفلسطين"، و"الحرية لفلسطين"، و"ألمانيا توفر السلاح وإسرائيل تقتل"، و"الحل الوحيد هو المقاومة.. الانتفاضة مقاومة".

وشهدت المظاهرة إجراءات أمنية مشددة، حيث تدخلت الشرطة لتفريق المحتجين وأوقفت عدداً كبيراً منهم.