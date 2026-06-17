وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول: نحن مستعدون من حيث المبدأ للمشاركة في مهمة يمكن أن تضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن. لكننا بحاجة إلى وضوح بشأن ما تم الاتفاق عليه تحديدا بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى ضرورة وجود أساس قانوني واضح..

ألمانيا تطلب أساسا قانونيا للمشاركة في مهمة عسكرية بمضيق هرمز وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول: نحن مستعدون من حيث المبدأ للمشاركة في مهمة يمكن أن تضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن. لكننا بحاجة إلى وضوح بشأن ما تم الاتفاق عليه تحديدا بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى ضرورة وجود أساس قانوني واضح..

برلين/ الأناضول

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن بلاده مستعدة للمشاركة في مهمة تعيد تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، غير أن ذلك يتطلب أساسا قانونيا واضحا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فاديفول، الأربعاء، مع وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي، في برلين.

وأضاف فاديفول: "نحن مستعدون من حيث المبدأ للمشاركة في مهمة يمكن أن تضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن. لكننا بحاجة إلى وضوح بشأن ما تم الاتفاق عليه تحديدا بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى ضرورة وجود أساس قانوني واضح".

وأشار إلى أن بلاده تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت مثل هذه المهمة ممكنة في المنطقة، وما إذا كانت الدول المشاطئة توافق عليها.

وتابع: "حتى الآن هناك على الأقل حالة من عدم اليقين، بل توجد تصريحات رافضة من الجانب الإيراني. لا أعلم إن كان ذلك هو الموقف النهائي، لكن من الواضح بالنسبة لنا ضرورة توضيح هذه الشروط، وعندها فقط يمكننا العمل على نص المهمة".

واقترح فاديفول توسيع نطاق مهمة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لتشمل عمليات إزالة الألغام المحتملة في مضيق هرمز.

وفي فبراير/ شباط 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي انطلاق عمليات مهمة بحرية أوروبية باسم "أسبيدس" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي في اليمن.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تتولى الوساطة، توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، بحيث تشمل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ومن المقرر توقيع الاتفاق في مدينة جنيف السويسرية، الجمعة المقبل الموافق 19 يونيو/ حزيران، على أن يعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع.

