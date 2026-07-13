ألمانيا تستدعي السفير الروسي على خلفية هجمات إلكترونية

برلين/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها استدعت السفير الروسي لدى برلين سيرغي نيتشاييف، إلى مقر الوزارة على خلفية هجمات إلكترونية.

وجاء في تدوينة للوزارة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، أن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف ألمانيا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا "غير مقبولة".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كاترين ديشاور، خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن ألمانيا تشهد منذ سنوات طويلة أنشطة إلكترونية خبيثة من جانب روسيا تستهدف ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي وشركاءها الدوليين.

وأوضحت ديشاور أن هذا الملف أُثير مجددا بصورة واضحة خلال استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية.

كما أعلنت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقرون اليوم حزمة جديدة من العقوبات تستهدف عددا من المواطنين الروس وشركات ومجموعات قرصنة إلكترونية تنشط في تنفيذ هجمات إلكترونية خبيثة.