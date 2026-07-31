ألمانيا تدعو إسبانيا لاستعادة السيطرة على الوضع في سبتة إثر تدفق مهاجرين المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن تواصل حكومته مع نظيرتها الإسبانية بهذا الخصوص

برلين / الأناضول

حث المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، إسبانيا على استعادة السيطرة على الوضع بمدينة سبتة الخاضعة لإدارة مدريد، عقب تصاعد محاولات الهجرة غير النظامية إليها.

وقال ميرتس بتدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الحكومة الألمانية على تواصل مع نظيرتها الإسبانية.

وأضاف: "يتعين على إسبانيا إعادة السيطرة على الوضع في سبتة في أقرب وقت ممكن، لذلك أرحب بعزمها عدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بالانتقال إلى الأراضي الأوروبية".

وشدد المستشار الألماني على أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تمثل عنصرًا أساسيًا في مكافحة الهجرة غير النظامية، داعيًا جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بهذه المسؤولية.

كما دعا المغرب إلى إعادة المهاجرين غير النظاميين بشكل فوري، معتبرًا أن تعهد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر بتقديم الدعم لإسبانيا يعد تطورًا إيجابيًا.

وأضاف ميرتس أن لائحة الإعادة التي أُقرت في يونيو/حزيران الماضي ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ بشكل فوري وكامل.

ومنذ أيام يواصل آلاف المغاربة التوافد إلى محيط السياج الحدودي مع مدينة سبتة بغية اجتيازه بشكل غير نظامي، أملا في الهجرة إلى أوروبا.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلنت الحكومة الإسبانية أن عدد الأشخاص الذين دخلوا سبتة سباحة أو سيرا خلال الـ24 ساعة الماضية تجاوز 49 ألف شخص.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومته حشدت جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الحادثة.

كما قررت الحكومة الإسبانية نشر وحدات من القوات المسلحة في المنطقة بهدف تعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الدخول غير النظامي إلى سبتة.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتان للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.