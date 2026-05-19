ألمانيا تدعم إشراك تركيا في سياسات الدفاع والصناعة الأوروبية في مؤتمر صحفي مشترك عقده فاديفول مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب اجتماعهما في برلين..

برلين/الأناضول

قال وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فاديفول إنهم يدعمون الأخذ بعين الاعتبار، تركيا في تطوير أدوات سياسات الدفاع والصناعة التابعة للاتحاد الأوروبي، بصفتها حليفا مهما في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشريكا تجاريا مهما للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فاديفول مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب اجتماعهما في برلين.

وأشار فاديفول إلى أنهم سمعوا من الرئيس رجب طيب أردوغان ومن الوزير فيدان أن الحكومة التركية ما زالت ملتزمة بهدف العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

وقال: "هذه إشارة جيدة. ومن وجهة نظر الحكومة الألمانية، فإن توسيع العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في القضايا ذات المصالح المشتركة، أمر مرغوب فيه".

كما تطرق فاديفول إلى أهمية تحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي.

وأوضح فاديفول أنهم ناقشوا اليوم ما يمكن أن تقدمه تركيا من أجل توسيع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقال فاديفول: "إذا أرادت تركيا المضي نحو الاتحاد الأوروبي، فإنها ستجد في ألمانيا شريكا موثوقا. ومع ذلك، فإن معايير كوبنهاغن، أي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، ستظل شرطا أساسيا وملزما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

