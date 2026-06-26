لليوم السابع والعشرين على التوالي تواصلت الاحتجاجات في العاصمة تيرانا، ضد المشروع المثير للجدل الذي يُقال إنه مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..

"ألبانيا ليست للبيع".. غضب متصاعد ضد مشروع "عائلة ترامب" السياحي لليوم السابع والعشرين على التوالي تواصلت الاحتجاجات في العاصمة تيرانا، ضد المشروع المثير للجدل الذي يُقال إنه مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..

تيرانا/ الأناضول

لليوم السابع والعشرين على التوالي، تواصلت في العاصمة الألبانية تيرانا الاحتجاجات رفضًا لمشروع سياحي، يُقال إنه مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..

وتنظم الاحتجاجات تحت شعار "ألبانيا ليست للبيع"، حيث تجمع عدد كبير من المحتجين، الخميس، في ساحة إسكندر بك وسط تيرانا.

وأعرب المشاركون عن احتجاجهم على بيع أحد شواطئ منطقة زفرنيك التابعة لمدينة فلورا، ضمن مشروع سياحي، قيل إنه مرتبط بابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

وسار المشاركون باتجاه مبنى رئاسة الوزراء، حاملين أعلام ألبانيا، قبل أن يواصلوا المسير في شوارع مختلفة بالعاصمة.

وكانت وسائل إعلام ألبانية أفادت مؤخرا بأن النيابة الخاصة (الاستثنائية) فتحت تحقيقا بشأن المشروع المذكور.

وفي تصريحات سابقة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، نفى رئيس الوزراء إيدي راما، الادعاءات التي تقول إن مشروع زفرنيك يعود لعائلة ترامب، وتقدر تكلفته بنحو 4 مليارات دولار.

يُذكر أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين في الأيام الأولى من المظاهرات، التي انطلقت في 30 مايو/أيار الماضي بمشاركة آلاف الأشخاص.