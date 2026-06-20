نقلا عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن هويته..

"أكسيوس": ويتكوف توجه إلى سويسرا لإجراء محادثات محتملة مع إيران نقلا عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن هويته..

أنقرة/ الأناضول

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، السبت، بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، توجه إلى سويسرا لإجراء محادثات محتملة مع إيران.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن ويتكوف غادر متجها إلى سويسرا، لإجراء جولة من المباحثات المتوقعة بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وادعى المسؤول أن جاريد كوشنر، موجود حاليا في سويسرا، فيما ذكر مصدر آخر لم يُكشف عن اسمه أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان يعتزم التوجه إلى سويسرا اليوم، إلا أن هذه الخطة قد تتغير.

كما أفاد مصدر من إحدى الدول الوسيطة في الملف، بأن عراقجي أبلغ بعض نظرائه أن وقف إطلاق النار في لبنان "مسألة حيوية بالنسبة لإيران"، و"قضية مصيرية" بالنسبة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية.

من جهته، ذكر مصدر ثانٍ أن الجانب الإيراني شدد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار قبل التوجه إلى سويسرا.



ورغم الاتفاق بين واشنطن وطهران، لا تزال إسرائيل تشن هجمات دامية على لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أكثر من 113 هجوما، أسفرت عن مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا التوصل، في 14 يونيو/حزيران، عبر مسار تفاوضي بوساطة باكستان، إلى اتفاق من 14 بندا ينص على وقف الحرب وتسوية الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات.

ودخل الاتفاق، المعروفة باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران بعد توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

ومن المتوقع أن يبدأ الطرفان خلال فترة قريبة مفاوضات تستمر 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.