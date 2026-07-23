أكسيوس: واشنطن أعادت استخدام قاذفات استراتيجية في ضرب إيران

أنقرة/ الأناضول

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، الخميس، بأن الولايات المتحدة أعادت استخدام قاذفات "بي 1" الاستراتيجية في تنفيذ ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري داخل إيران.

وأضاف الموقع أن القاذفات أقلعت من قاعدة جوية في المملكة المتحدة، ورُصدت عبر مواقع متخصصة في تتبع حركة الطائرات، أثناء تحليقها باتجاه الأجواء الإيرانية.



وأشار الموقع إلى استخدام هذه القاذفات خلال الهجمات على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، لكن الولايات المتحدة لم تعلن عن استخدامها في الجولة الجديدة من العمليات العسكرية التي استؤنفت قبل 12 يوما.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

والأربعاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف مواقع من البنية التحتية في إيران، تشمل جسورا ومحطات لتوليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.