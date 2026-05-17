حسب الموقع الإخباري، يعتقد مسؤولون أمريكيون أن "كوبا تحصل منذ عام 2023 على طائرات مسيّرة هجومية ذات قدرات متنوعة من روسيا وإيران، وتقوم بنشرها في نقاط استراتيجية داخل الجزيرة"..

أكسيوس: مخاوف أمريكية من حصول كوبا على أكثر من 300 مسيرة حسب الموقع الإخباري، يعتقد مسؤولون أمريكيون أن "كوبا تحصل منذ عام 2023 على طائرات مسيّرة هجومية ذات قدرات متنوعة من روسيا وإيران، وتقوم بنشرها في نقاط استراتيجية داخل الجزيرة"..

واشنطن / الأناضول

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن مسؤولين أمريكيين يدرسون احتمال حصول كوبا على أكثر من 300 طائرة مسيّرة عسكرية، وإمكانية استخدامها في شن هجمات محتملة على الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير نشره الموقع الأحد، قال أحد المسؤولين إن "هذه التقنيات أصبحت قريبة جدا منا، ومع انخراط جهات خبيثة متعددة، من جماعات إرهابية وكارتلات مخدرات، وصولا إلى الإيرانيين والروس، فإن الوضع يثير القلق".

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن كوبا تحصل منذ عام 2023 على طائرات مسيّرة هجومية ذات قدرات متنوعة من روسيا وإيران، وتقوم بنشرها في مواقع استراتيجية داخل الجزيرة.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى ادعى أن كوبا طلبت الشهر الماضي مزيدا من الطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية من روسيا، وأن إيران تسعى لتدريبها على تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية.

وتصاعدت المخاوف الأمريكية بشأن الهجمات بالطائرات المسيّرة، خاصة بعد استخدامها في المواجهات التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط 2026.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد قال خلال جلسة في الكونغرس الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى كوبا: "نشعر منذ فترة طويلة بالقلق من أن يستخدم خصم أجنبي موقعا قريبا جدا من سواحلنا، لأن ذلك يمثل مشكلة بالغة الخطورة".

كما زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جون راتكليف كوبا يوم الخميس، والتقى مسؤولين من وزارة الداخلية الكوبية لبحث قضايا الأمن الإقليمي والدولي.