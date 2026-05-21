"أكسيوس": خلاف بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران الموقع الإخباري الأمريكي نقل عن مصادر أن نتنياهو "انتابه القلق" بعد اتصاله الهاتفي مع ترامب

أنقرة / الأناضول

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن هناك اختلافا بالآراء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المسار الذي سيتم اتباعه بخصوص إيران.

ونقل الموقع عن مصادر لم يذكرها، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو في 19 مايو/ أيار الجاري، بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو "انتابه القلق" بعد الاتصال، وأن ترامب أخبره بأن الوسطاء يعملون على "خطاب نوايا" ستوقعه واشنطن وطهران، ما ينهي الحرب رسميًا مع بدء عملية تفاوض لمدة 30 يومًا بشأن قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز.

ولفتت إلى أن نتنياهو يرغب في زيارة واشنطن خلال الأسابيع المقبلة للقاء ترامب.

وفي السياق، ذكر "أكسيوس" أن قطر وباكستان، بمشاركة وسطاء إقليميين آخرين، تعملان على إعداد "صيغة سلام معدلة".

ونقل الموقع عن مسؤول عربي تأكيده أن قطر أرسلت وفدا إلى طهران مطلع الأسبوع الجاري لبحث المسودة الأخيرة مع المسؤولين الإيرانيين.

ولفت إلى أنه لا يزال غير واضح ما إذا كانت إيران ستوافق على المقترح الجديد أو ستجري تغييرًا جوهريًا في موقفها من عدمه.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية بينها الإمارات وقطر، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، وبدء مفاوضات بوساطة باكستانية وسط تكرار تلويح واشنطن باستئناف الحرب.

