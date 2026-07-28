أكسيوس: توتر محتمل خلال لقاء ترامب ونتنياهو

أنقرة/ الأناضول



أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يواجه انتقادات حادة من الرئيس دونالد ترامب، شبيهة بتلك التي تعرض لها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، إذا سُمح لوسائل الإعلام بحضور اجتماعهما المرتقب.

وذكر الموقع أن اللقاء المرتقب في المكتب البيضاوي سيكون الثامن بين ترامب ونتنياهو منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تباينا واضحا في مواقف الجانبين، ولاسيما بشأن السياسة تجاه إيران والقضايا الإقليمية.

وأشار إلى أن توجه ترامب نحو الخيار الدبلوماسي مجددا بعد وقف الهجمات الأمريكية على إيران أثار حالة من الغموض داخل حكومة نتنياهو.

وأضاف أن نتنياهو أبلغ أعضاء المجلس الوزاري الأمني بأنه لا يملك معلومات كافية عن خطط إدارة ترامب، ما دفع الحكومة والجيش الإسرائيليين إلى الاستعداد لاحتمال استئناف الولايات المتحدة عمليات عسكرية واسعة ضد إيران.

ووفق الموقع، لم تعلم إسرائيل بقرار ترامب وقف الهجمات إلا في وقت متأخر من مساء الجمعة.

كما أفاد بأن ترامب ونتنياهو كانا يتواصلان بشكل شبه يومي خلال الأشهر الأولى من الهجمات، إلا أن وتيرة الاتصالات الهاتفية بينهما تراجعت في الأسابيع الأخيرة، فيما بات نتنياهو يعتمد بصورة أكبر على التواصل مع وزير الخارجية ماركو روبيو للاطلاع على توجهات الإدارة الأمريكية.

وذكر "أكسيوس" أن نتنياهو فشل في إقناع ترامب بالتراجع عن قراره بشأن بيع مقاتلات إف 35 إلى تركيا، كما لم يكن على علم مسبقا بمضمون الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة ترامب مع السعودية.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن نتنياهو طلب الأسبوع الماضي عقد لقاء مع ترامب في البيت الأبيض، لكنه لم يتمكن من الحصول على موعد.

وأضافت المصادر أن الاجتماع المرتقب سيُعقد بعيدا عن وسائل الإعلام، لأن ظهورهما أمام الكاميرات قد يمنح نتنياهو دعما سياسيا، أو قد يجعله عرضة لموقف حاد شبيه بما تعرض له زيلينسكي خلال لقائه مع ترامب في البيت الأبيض.

ويُذكر أن لقاء ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم 28 فبراير/شباط 2025 شهد توترا ملحوظا بين الجانبين.