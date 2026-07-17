ترامب يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس له الحق في إبداء رأيه في هذا الشأن...

أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج "إف-35" ترامب يرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس له الحق في إبداء رأيه في هذا الشأن...

أنقرة / الأناضول



أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب "غضب بشدة" من انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات "إف-35".

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن ترامب عقب عودته من القمة الـ36 لقادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة التركية أنقرة، غضب بشدة من مقابلة أجراها نتنياهو مع قناة "فوكس".

وبحسب "أكسيوس" فيما يخص المقابلة المذكورة التي أعرب فيها نتنياهو عن انتقاده لعودة تركيا المحتملة إلى برنامج "إف-35"، صرح مسؤول أمريكي بأن ترامب يعتقد أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس له الحق في إبداء رأيه في هذا الشأن".

وأضاف الموقع أن نتنياهو حاول خلال الفترة الأخيرة ترتيب زيارة إلى الولايات المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن نتيجة ملموسة.

والخميس، عدل نتنياهو عن زيارة الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل، وبرر مكتبه ذلك بأنه بسبب مراسم جنازة السيناتور ليندسي غراهام، مشيرا إلى أن الزيارة تأجلت حتى نهاية الشهر.



وكان عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مايك تيرنر وصف المحادثات التي جرت خلال قمة الناتو في أنقرة بشأن عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات "إف-35" بأنها "تبعث على الأمل".

وأشار تيرنر إلى أن مسؤولين أتراكا التقوا أعضاء من الكونغرس الأمريكي على هامش قمة الناتو، قائلا: "لا أستطيع الكشف عما قاله لنا المسؤولون الأتراك، لكن ما سمعناه منهم كان باعثا على الأمل. وكل من شارك في الاجتماع متفق على أن ما استمعنا إليه كان مشجعا".

وسبق أن أقر الكونغرس الأمريكي قبل 6 سنوات قانونا يقضي بإخراج تركيا من برنامج "إف-35" ما دامت تمتلك منظومة "إس-400"، بدعوى وجود مخاطر تتعلق بوصول بيانات حساسة إلى روسيا.​​​​​​​